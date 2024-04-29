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В Харькове раздались звуки взрывов

Горсовет Харькова сообщил о взрывах в городе

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РИА Новости

Несколько взрывов произошли в украинском городе Харькове. Об этом сообщается в Telegram-канале местного городского совета.

В заявлении подчеркивается, что в населенном пункте зафиксировали серию взрывов. В связи с этим представители властей призвали граждан соблюдать осторожность.

Днем 29 апреля глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что на территории региона произошли несколько взрывов. По его словам, их зафиксировали в Миргородском районе. Однако другие подробности чиновник уточнять не стал.

Незадолго до этого в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, также раздались звуки взрывов. Местное издание «Зеркало недели» подчеркнуло, что в населенном пункте произошли сразу несколько взрывов. Но их точное количество не раскрывалось.

Утром в тот же день глава назначенной украинскими властями Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении аграрного предприятия и инфраструктурного объекта на территории региона. Никакой информации о том, где именно находятся получившие урон постройки, не поступало.

Ранее в Сумской области Украины зафиксировали удар по инфраструктуре.

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