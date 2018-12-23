Барбара Брыльска рассказала, как врачи свели в могилу ее мать

Польская актриса Барбара Брыльска в интервью программе «Выход в люди» рассказала, что что ее мать умерла в возрасте 99 лет из-за халатности врачей, передает StarHit.

По словам актрисы, ее мать сломала ногу, однако врачи не сочли нужным госпитализировать пожилую женщину, из-за чего она умерла.

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«Знаете, моей маме было 99 лет, она должна была дожить до столетия, но сломала ногу. В этом возрасте ее просто оставили дома, через несколько дней она умерла», — рассказала Брыльска.

Она пояснила, что из-за отсутствия медицинской помощи у ее матери начались воспалительные процессы в ноге, однако врачи «решили не помогать», узнав о возрасте женщины.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Жириновского пригрозил иском Барбаре Брыльске.