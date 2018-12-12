Путин призвал выяснить причины отмены концертов рэперов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причины отмены ряда концертов рэперов в регионах, передает ТАСС.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — заявила Москалькова, отметив, что этот вопрос был поднят на встрече Путина с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

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В регионах России в последние месяцы были отменены концерты рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона». На минувшем съезде «Единой России» первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко назвал запреты концертов глупостью.

Ранее МВД отреагировало на сообщения о запрете полицейским посещать рэп-концерты.