София Ротару отказалась ехать в Москву из-за военного положения на Украине

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Певица София Ротару отказалась ехать в Москву в связи с введением на Украине военного положения, сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что певица отменила свое участие в «Песне года», куда приезжала на 43 церемонии.

Ротару отказалась выступать в России, «чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников». Из-за этого она решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на «Песне года», но и на корпоративных мероприятиях.

Ранее Петр Порошенко объявил сборы для резервистов из областей, где введено военное положение.