Бондарчук превратит человека-амфибию в женщину

Российский кинорежиссер Федор Бондарчук снимет фантастическую картину, в основу которой будет положен роман Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, события фильма будут происходить в Санкт-Петербурге начала прошлого века. Съемки должны начаться осенью 2019 года, а на экраны картина выйдет в 2020 году.

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«Зрителей ожидает... женское исполнение роли амфибии, масштабные подводные съемки, беспрецедентная компьютерная графика», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Бондарчук рассказал о том, как продвигается производство его картины о путешественнике Федоре Конюхове.