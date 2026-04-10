В Иране сообщили о гибели советника Хаменеи

Press TV: умер пострадавший при ударе по Тегерану советник Камаль Харрази

Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, глава стратегического совета по международным отношениям Исламской Республики Камаль Харрази скончался от ранений, полученных при одной из недавних бомбардировок Тегерана. Об этом сообщает Press TV в своем Telegram-канале.

«Харази скончался от ранений, полученных в результате американо-израильской атаки», — говорится в публикации.

1 апреля сообщалось, что Харрази получил тяжелое ранение в ходе одной из атак на столицу Ирана.

По информации телеканала Al Hadath, советник Хаменеи «стал мишенью и был ранен» при одной из бомбардировок Тегерана.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны готовы к завершению войны с Соединенными Штатами и Израилем при условии, что Исламская Республика больше не будет подвергаться ударам.

9 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранский народ одержал победу в конфликте с США и Ираном.

Ранее в Иране раскрыли условия сделки с США.