Россиян предупредили о возможном подорожании растительного масла

Цены на растительные масла в России могут подорожать на 5–8% по итогам 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Как выяснило РИА Новости на основе данных Всемирного банка, в марте мировые цены на растительные масла выросли до уровней 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Так, средняя цена подсолнечного масла увеличилась на 1,3% к февралю, до $1465 за тонну, рапсового — на 2,2%, до $1303,9, соевого — на 15,6%, до $1481,97, кокосового — на 4,2%, до $2360,34 за тонну. По ряду позиций это максимумы с осени 2022 года.

«Несмотря на тревожную динамику на мировых биржах в марте, ждать «ценового шока» в российской рознице в 2026 году не стоит. Процесс корректировки цен будет умеренным и растянутым во времени. Ретейлеры и производители заинтересованы в сохранении потребительской активности, поэтому подорожание, скорее всего, будет идти в рамках общей продовольственной инфляции. Основной прирост цен в розничном сегменте может составить 5–8% по итогам года, что значительно ниже темпов роста мировых котировок на сою или кокосовое масло», — отметил Трепольский.

По его словам, в долгосрочной перспективе решающим фактором для внутренней стабильности станет прогноз на новый урожай 2026 года: если погодные условия в ключевых аграрных регионах России останутся благоприятными, а логистические коридоры — стабильными, внутренний рынок сохранит иммунитет к глобальной волатильности.

Главным сдерживающим фактором роста цен на растительные масла остается гибкая экспортная пошлина («демпфер»), которая призвана отсекать избыточную экспортную выручку и оставлять сырье внутри страны по доступным ценам, подчеркнул финансист. Тем не менее рост мирового спроса подталкивает вверх закупочные цены на сырье (семечку) внутри России, что создает определенное инфляционное давление в производственной цепочке, добавил эксперт. Основными драйверами здесь выступят не только мировые цены, но и курс рубля, а также стоимость логистики и растущие затраты на обслуживание оборудования, сказал Трепольский.

По его мнению, подсолнечное масло, как наиболее привычный и массовый продукт, подорожает в последнюю очередь и в меньшей степени из-за высокой степени самообеспеченности страны и пристального внимания регуляторов к социально значимым товарам. Гораздо чувствительнее к росту цен окажутся сегменты соевого, рапсового и особенно тропических масел (кокосового, пальмового), которые достигли многолетних максимумов, уверен финансист. Поскольку эти виды масел широко используются в пищевой промышленности — от кондитерских изделий до соусов — рост мировых котировок может отразиться на себестоимости готовой продукции с их содержанием раньше, чем покупатель заметит изменения на полке с разливным маслом, уточнил эксперт.

