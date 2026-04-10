Россиянам объяснили, почему печени не нужны никакие чистки от «шлаков»

Врач Бирюкова: печень не нужно чистить — никаких «шлаков» не существует

В погоне за легкостью и чистой кожей многие прибегают к так называемым чисткам печени — тюбажам, желчегонным травам и детокс-диетам. Однако печень — это не механический фильтр, который можно прочистить. И популярные методы очищения чаще приносят вред, чем пользу, рассказала «Газете.Ru» гепатолог Светлана Бирюкова.

«Термина «шлаки» нет ни в одном международном протоколе лечения. Печень не засоряется, как фильтр в кофемашине. Это орган, в котором одновременно происходят сотни биохимических реакций: обезвреживание токсинов, синтез белков, производство желчи, хранение витаминов», — подчеркивает Светлана Бирюкова.

Миф о необходимости «чистить» печень, по словам эксперта, подогревается обещаниями быстрого результата: после процедур часто возникает иллюзия легкости, но это связано либо с сильным спазмом желчевыводящих путей, либо с диареей, вызванной агрессивными средствами.

Особую тревогу у врачей вызывают тюбажи (слепое зондирование). В интернете их часто проводят с магнезией, сорбитом или растительным маслом.

«Когда после тюбажа человек видит в кале зеленые или темные включения, ему внушают, что это вышли камни. На самом деле это комки свернувшейся желчи, масла или частицы слизи. Настоящие желчные камни так не выходят. Вместо очищения пациент получает риск спазма сфинктера Одди, а при наличии камней — обтурационную желтуху или острый панкреатит», — объясняет Бирюкова.

Желчегонные травы и препараты, которые многие пьют для профилактики, по словам гастроэнтеролога, имеют строгие показания — например, при гипомоторной дискинезии. Бесконтрольный прием может спровоцировать холангит, панкреатит или усугубить течение жирового гепатоза.

Отдельная история — детокс-соки и голодания. «Фруктоза, которой изобилуют такие соки, при избыточном поступлении напрямую идет в печень и превращается в жир. Это прямой путь к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП)», — предупреждает врач.

Печень обладает уникальной способностью к регенерации. Гепатоциты клетки печени способны восстанавливаться, если устранена причина их повреждения.

«Регенерация — это не мгновенный процесс. Ферментные системы, например цитохромы CYP450, нуждаются во времени, чтобы «перезагрузиться». Главное условие — прекратить токсическое воздействие и дать органу ресурс», — поясняет врач.

Вместо того чтобы искать способы «чистки», стоит обратить внимание на истинные факторы риска.

Алкоголь — прямой гепатотоксин, метаболиты которого вызывают воспаление и фиброз.

Лекарственная нагрузка — парацетамол, антибиотики, нестероидные противовоспалительные, а также многочисленные БАДы с недоказанной эффективностью.

Переедание и избыток сахара — главные причины НАЖБП, которая сегодня встречается даже у детей.

Вирусные гепатиты — их долгое время можно не замечать, поэтому скрининг на гепатиты В и С необходим каждому взрослому.

«Вместо «чисток» нужны три вещи: убрать причину, наладить питание и провести диагностику. Печень не надо чистить — ей надо не мешать», — говорит Светлана Бирюкова.

По ее рекомендациям, основу поддержки печени составляют несколько факторов.

Устранение причины — отказ от алкоголя, коррекция веса (даже снижение на 5–10% массы тела значительно уменьшает стеатоз), пересмотр принимаемых препаратов совместно с врачом.

Питание — средиземноморская диета: достаточное количество белка, сложные углеводы, оливковое масло, ограничение сахара, сладких газированных напитков и трансжиров.

Физическая активность — регулярные аэробные нагрузки снижают жировую инфильтрацию печени не хуже лекарств.

Гепатопротекторы с доказанной эффективностью — например, силимарин (расторопша) или урсодезоксихолевая кислота (УДХК) назначаются только по показаниям, а не «для профилактики».

«Никаких «шлаков» не существует. Тюбажи, желчегонные травы и детокс-схемы могут нанести реальный вред: от панкреатита до утяжеления жирового гепатоза. Восстановление печени происходит за счет регенерации гепатоцитов, но только после устранения повреждающего фактора. Вместо сомнительных чисток — сдайте анализы (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин), сделайте УЗИ и при необходимости эластометрию для оценки фиброза», — резюмировала Бирюкова.

