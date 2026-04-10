В МИД РФ заявили, что Россия не уйдет из западного полушария

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не намерена уходить из западного полушария, вне зависимости от заявлений властей США. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в Вашингтоне одержимы идеей вытеснения России, а также Китая, из данного региона. По словам дипломата, Куба остается одним из приоритетов российской внешней политики. Он подчеркнул, что Москва не предаст остров — вероятность этого, по утверждению Рябкова, исключена.

В начале февраля МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение из-за Кубы и назвал это рецидивом давления. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает последние запретительные меры Вашингтона в отношении Кубы. Она подчеркнула, что речь идет о новом и радикальном проявлении стратегии максимального давления на Кубу с целью ее экономического удушения.

Президент США Дональд Трамп после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и обострения конфликта на Ближнем Востоке заговорил о возможном захвате Кубы. Остров, который десятилетиями сопротивляется американскому давлению, сегодня переживает тяжелейший энергетический кризис, а Россия и Китай оказывают ему помощь. Где находится Куба, как устроена ее экономика и почему Трамп претендует на это государство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили о желании Трампа вытеснить Китай из Арктики.

 
