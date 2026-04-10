В редакции «Новой газеты» завершились обыски

«Новая газета» сообщила об окончании обысков в ее редакции в Москве

«Обыск в редакции «Новой» завершился около часа ночи. От здания уехали два фургона силовиков, из редакции изъяли технику и документы», — говорится в публикации.

В издании отметили, что следственные действия продлились 13 часов.

В здании редакции «Новой газеты» в Москве 9 апреля прошли обыски. Что стало поводом для следственных действий, официально до сих пор не объявлено. В столичном ГУ МВД без упоминания издания сообщили, что ведется расследование по делу о незаконном использовании персональных данных. В «Новой газете» заявили, что визит в редакцию силовиков, предположительно, связан с делом в отношении Ролдугина — однако подтвердить или опровергнуть эту информацию в издании не могут. Сам журналист был задержан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Новая газета» — это российская общественно-политическая газета, известная журналистскими расследованиями. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тиражом.

