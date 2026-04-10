Шерпы-гиды на Эвересте резко отреагировали на обвинения в отравлениях туристов

Работающие на Эвересте шерпы-проводники резко отреагировали на сообщения СМИ о случаях отравления туристов пищевой содой, чтобы инсценировать их спасение. Об этом пишет Alpagama.

Расследование, начатое в 2018 году, показало, что некоторые небольшие туристические компании организовали сложную аферу с участием пилотов вертолетов, гидов и персонала больниц, нацеленную на получение страховых выплат. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс.

Многие известные гиды-шерпы выразили возмущение. Так, Пемба Шерпа, один из владельцев компании 8K Expeditions, заявил, что шерпы-проводники никогда не доводят людей до отравления. Он подчеркнул, что проводники, наоборот, помогают клиентам и часто спасают их.

Шерп экспедиции «14 вершин» Мингмар Дхондуп написал в соцсетях, что много лет проработал на Эвересте — вешал перила, был гидом и поддерживал спасателей. Он подчеркнул, что большинство шерпов рискуют жизнью, чтобы спасти других, а не для того, чтобы их эксплуатировать.

Непальская ассоциация альпинистов также назвала утверждения, распространяемые международными СМИ, безосновательными и безответственными. Аналогичное опровержение опубликовала Национальная ассоциация гидов Непала. Кроме того, Центральное следственное управление полиции Непала (CIB), проводившее расследование, выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что в ходе следственных действий не было обнаружено фактов, подтверждающих, что в пищу туристов были подмешаны токсичные вещества.

1 апреля газета The Times писала, что на Эвересте действует масштабная преступная сеть, зарабатывающая на спасении не нуждающихся в этом альпинистов. Как утверждали журналисты, в рамках преступной схемы пилоты-спасатели регулярно выставляют счета за полеты, которых не было, а доктора — за якобы оказанную помощь или процедуры, которые не проводились.

Ранее на курорте в Кузбассе зафиксировали массовое отравление туристов.

 
Теперь вы знаете
Часть россиян останется без пенсий и детских пособий в мае. Почему это не повод жаловаться
