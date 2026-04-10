В России предрекли крах рынку доставки продуктов

У рынка доставки продуктов в России нет будущего: по мнению создателя платформы Постмаркетинг Daily Игоря Бевзенко, от убыточной модели и низких цен сейчас рынок будет возвращаться к высоким ценам, из-за чего доставкой будут пользоваться лишь некоторые категории граждан. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, до сих пор ключевым показателем развития рынка доставки и целью персонала было наращивание доли рынка любой ценой. Поэтому, например, большинство сервисов доставки продуктов показывали убыток в отчетах год от года.

«Причина не в альтруизме владельцев бизнеса, а в поэтапной стратегии развития. Сначала компания субсидирует (платит из своего кармана) стоимость доставки курьерам и реализует по-настоящему выгодные акции для покупателя (тоже за свой счет). Происходит дележ пирога между крупнейшими игроками. Они вытесняют мелких и делят рынок между собой. После того как рынок поделен, сервис завоевывает лояльность покупателя и встраивается в его регулярную модель потребления — начинается настройка прибыльности. Как это происходит, мы видели на примере рынка такси», — объяснил он.

Настройка экономической эффективности — именно это сейчас будет происходить с сервисами доставки, уверен Бевзенко.

«Маркетинговые акции становятся кислыми, скидки маленькими, а стоимость доставки перестает быть субсидией и ложится на карман потребителя. Кстати, сейчас компании только начали робко показывать покупателям частичную стоимость доставки», — рассказал эксперт.

Но и тут есть нюанс, считает он. Рыночная стоимость курьера достигает тысячи рублей за один рейс. И это — просто донести сумку продуктов из даркстора неподалеку.

«Кто будет готов платить эти деньги? Правильно — только люди, которые физически не могут встать с дивана и дойти до магазина или ресторана. Все остальные купят свою шоколадку или банку газировки сами, дойдя в магазин ногами», — уверен он.

По мнению Бевзенко, проблема в том, что, в отличие от такси, услуга доставки не уникальна. И сегодняшний бум доставки инициирован самим бизнесом, избаловавшим покупателя бесплатными сервисами. Как только они станут предоставляться на рыночных условиях, число покупателей кратно упадет.

«Доставка работает только на субсидии, но так она не приносит прибыли — в этом ловушка для акционеров компаний на этом рынке. Я не вижу у рынка доставки продуктов питания большого будущего. Скоро экосистемные бизнесы наиграются со своими убыточными сервисами, зафиксируют убытки, а доставка станет дорогой игрушкой для небольшой части общества. Заказывать еду из магазина, например, станут либо люди с ограниченной подвижностью, либо обеспеченные, которые могут позволить себе потратить тысячу рублей вместо того, чтобы спуститься в магазин», — резюмировал он.

Ранее в России спрогнозировали рост цен в ресторанах и доставках на 15–16%.