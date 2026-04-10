В аэропорту Екатеринбурга ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Накануне в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили полеты. Они действовали около одного часа.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 9 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских дронов над российской территорией.

В ночь на 9 апреля Краснодарский край атаковали дроны. Обломки БПЛА упали в поле под Крымском, на территории одного из предприятий, на нескольких улицах в селе Молдаванское и на частные дома в хуторе Меккерстук и Славянске-на-Кубани. А в поселке Саук-Дере фрагменты беспилотника попали в мужчину, который был на балконе многоквартирного дома, он не выжил.

Ранее в аэропорту Петербурга на фоне ограничений задержали несколько рейсов.