Россиянам напомнили, сколько дней можно хранить кулич

Диетолог Дианова: кулич в морозилке хранится месяцами, а в тепле — всего три дня

Существует опасное заблуждение, что из-за высокого содержания сахара и жиров кулич может храниться неделями, оставаясь безопасным. На самом деле кулич — это сложный продукт с богатым составом, который при неправильном хранении превращается в «бомбу» замедленного действия для пищеварения, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Нурия Дианова.

Срок жизни кулича напрямую зависит от температурного режима и влажности. Поскольку в его составе много «тяжелых» компонентов — яиц, сливочного масла и сахара — он является прекрасной питательной средой для микроорганизмов.

При комнатной температуре: если в помещении не выше +20°C, кулич остается безопасным до 3 дней. Важно беречь его от прямых солнечных лучей и влаги.

В холодильнике: срок увеличивается до 7 дней. Но здесь есть нюанс — рыхлое тесто моментально впитывает посторонние запахи. «Кулич нужно накрыть пищевой пленкой или поместить в герметичный контейнер, как мы обычно храним дорогие сыры», — советует Нурия Дианова.

В морозилке: это лучший способ сохранить излишки. Замораживать продукт стоит порционными кусочками (по 50 граммов), обернув каждый отдельно. Так его можно хранить несколько месяцев, а затем размораживать в холодильнике или подогревать в СВЧ-печи.

Рыхлая и пористая структура теста — это не только эстетика, но и множество воздушных полостей, в которые легко проникают бактерии. Процессы порчи запускаются по двум направлениям:

Окисление жиров: сливочное масло вступает в реакцию с кислородом, из-за чего появляется специфический прогорклый вкус.

2. Развитие плесени: сахар и влага — идеальные условия для грибков. Если кулич стоит в полиэтиленовом пакете рядом с батареей или под солнцем, внутри создается эффект парника, и плесень может «захватить» продукт за считанные часы.

Даже если на глазури еще нет пушистого налета, продукт может быть уже непригоден в пищу. Нурия Дианова рекомендует ориентироваться на следующие маркеры:

— появление кислого, затхлого или просто «чужого» неприятного аромата;

— любой серый или зеленоватый оттенок теста — верный признак того, что внутри «кто-то растет»;

— если тесто стало странно крошиться или кажется излишне сухим и старым, его структура начала разрушаться;

— трещины на сахарной шапке — это входные ворота для микробов. Если глазурь изменила цвет или стала липкой и неприятной, рисковать не стоит;

— странные «изюминки»: иногда пятна плесени маскируются под кусочки сухофруктов. «Попробуйте поддеть подозрительное темное пятнышко ножом — если это плесень, вы увидите характерную структуру грибницы», — поясняет врач.

Употребление просроченной выпечки грозит не просто «тяжестью в животе», а полноценным пищевым отравлением. Главная опасность — микротоксины, которые вырабатывает плесень. Они вызывают тяжелую интоксикацию, сопровождающуюся тошнотой, рвотой и диареей.

«Особенно бурно реагируют дети, пожилые люди и беременные женщины. В группе повышенного риска также те, кто проходит химиотерапию или имеет онкологические заболевания — их восприимчивость к бактериям и токсинам намного выше», — предупреждает Нурия Дианова.

Кроме грибков, в куличе могут активно размножаться кишечная палочка или сальмонелла, особенно если продукт в магазине стоял на палетах рядом с немытыми овощами и фруктами. Это пример нарушения «товарного соседства», который часто встречается в период праздничного ажиотажа.

Диетолог уверена: традиционную рецептуру можно и нужно менять, чтобы снизить нагрузку на печень и талию.

Замена масла: вместо растопленного сливочного масла используйте растительное рафинированное или современный качественный маргарин. В них меньше насыщенных жиров и трансжиров (в маргарине их содержание регламентировано до 2%, тогда как в сливочном масле может достигать 8%).

2. Банан вместо сахара: в тесте сахар можно полностью заменить банановым пюре. Для дополнительной пользы добавьте пару ложек порошка топинамбура — это природный пребиотик и подсластитель.

3. Правильные сухофрукты: откажитесь от цукатов, вываренных в сиропе. Используйте черный изюм или курагу. «Выбирайте именно черный изюм, он не проходит обработку сернистым ангидридом. В нем содержится ресвератрол — мощный антиоксидант, препятствующий старению», — рекомендует врач.

4. Секрет глазури: уменьшите количество сахара вдвое, добавив немного стевии.

5. Дизайнерская посыпка: вместо цветных сахарных шариков (красители и лишние калории) используйте рубленые тыквенные семечки или орехи. Это добавит выпечке растительный белок и микроэлементы.

Главный совет диетолога — соблюдать норму. Кулич гораздо калорийнее обычного хлеба, поэтому разовая порция не должна превышать 50 граммов. Это количество эквивалентно стандартному источнику углеводов на вашей «здоровой тарелке».

Чтобы не было соблазна доедать подсохший кулич через неделю, покупайте самые маленькие формы или сразу делите большой кулич на части и замораживайте. «Не будьте жадными, лучше угостите кого-то — это спасет и вашу талию, и здоровье», — подытоживает врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

