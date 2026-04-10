Развеян миф о том, что для похудения нужно отказаться от хлеба

Врач Атаманова: чтобы похудеть, не нужно отказываться от хлеба
Утверждение о том, что для похудения нужно отказаться от хлеба, — самое частое заблуждение пациентов диетолога, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова.

«Набор веса — это следствие не употребления хлеба, а злоупотребления им. Я сама обожаю хлеб, ем каждый день и не представляю, как от него можно отказаться. Кроме того, это отличный продукт, чтобы добрать клетчатку, если, конечно, хлеб цельнозерновой. Если вписать хлеб в метод тарелки, то его спокойно можно есть и не набирать вес. Например, вы можете за прием пищи съедать что-то одно из углеводов: или хлеб, или кашу, или макароны, или картошку. Порция хлеба на один раз должна составлять примерно 25–50 г (1 кусок в зависимости от чувства голода)», — отметила врач.

Однако, по словам доктора, важно правильно выбрать хлеб. Нужно ориентироваться на калорийность и состав продукта.

«Лучше, чтобы в составе на первом месте была мука цельнозерновая, обойная или обдирная. После такого хлеба вы дольше будете чувствовать сытость и не проголодаетесь спустя 30 минут после приема пищи. Калорийность ориентировочно до 210 ккал на 100 г, в таких изделиях обычно меньше сахара», — заметила доктор.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!