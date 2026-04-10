Cтало известно, какие кредиты чаще всего не возвращают

Наибольшая просрочка платежей в 2026 году возможна по потребительским кредитам. В ипотеке риски неплатежей меньше, заявил «Газете.Ru» экономист, социолог Дмитрий Алексеев.

«Наиболее уязвимым сегментом выглядят именно необеспеченные потребительские кредиты. По официальным данным, на начало февраля 2026 года доля проблемных ссуд в этом сегменте составляла 13,2%, тогда как по ипотеке — 1,8%, поэтому риски роста неплатежей действительно сосредоточены не в ипотеке, а прежде всего в необеспеченном кредитовании. Автокредиты, понятно, также чувствительны к ухудшению финансового положения домохозяйств, поскольку зависят от регулярных платежей и чаще оформляются на фоне уже существующей долговой нагрузки», — отметил Алексеев.

По его словам, сейчас ситуация в розничном кредитовании остается в целом управляемой: уровень просрочки пока не выглядит критическим, а банковская система сохраняет запас устойчивости. При этом быстрый рост долговой нагрузки требует внимания, поскольку при слабой динамике доходов населения даже умеренное ухудшение платежной дисциплины может со временем усилить давление на отдельные сегменты финансового рынка, добавил экономист.

По его мнению, реальные причины сохранения высокого спроса на кредиты носят некий комплексный характер. Основную часть розничного портфеля по-прежнему формирует, по разным данным, ипотека — около 58%, тогда как на необеспеченные потребительские кредиты приходится около 31%, а на автокредиты — порядка 8%, уточнил Алексеев. По его словам, это показывает: люди продолжают решать прежде всего жилищные вопросы, но одновременно используют заемные средства для поддержания текущего уровня потребления.

По мнению экономиста, даже на фоне дорогих денег потребность в жилье, крупных покупках и привычном качестве жизни для многих остается сильнее мотивации откладывать расходы.

Алексеев допустил, что к концу года темпы кредитования, вероятнее всего, будут замедляться, однако говорить о дальнейшем ужесточении политики ЦБ уже не совсем корректно: в марте 2026 года регулятор все-таки снизил ключевую ставку до 15%, хотя денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Согласно официальному среднесрочному прогнозу, в 2026 году рост кредитования населения ожидается в диапазоне 5–10%, а ипотеки — 6–11%, то есть рынок, скорее всего, перейдет от перегрева к более сдержанной динамике, но без резкого обвала, заключил экономист.

