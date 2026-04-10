Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Cтало известно, какие кредиты чаще всего не возвращают

Экономист Алексеев: наибольшая просрочка платежей будет по потребзаймам в 2026 году
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Наибольшая просрочка платежей в 2026 году возможна по потребительским кредитам. В ипотеке риски неплатежей меньше, заявил «Газете.Ru» экономист, социолог Дмитрий Алексеев.

«Наиболее уязвимым сегментом выглядят именно необеспеченные потребительские кредиты. По официальным данным, на начало февраля 2026 года доля проблемных ссуд в этом сегменте составляла 13,2%, тогда как по ипотеке — 1,8%, поэтому риски роста неплатежей действительно сосредоточены не в ипотеке, а прежде всего в необеспеченном кредитовании. Автокредиты, понятно, также чувствительны к ухудшению финансового положения домохозяйств, поскольку зависят от регулярных платежей и чаще оформляются на фоне уже существующей долговой нагрузки», — отметил Алексеев.

По его словам, сейчас ситуация в розничном кредитовании остается в целом управляемой: уровень просрочки пока не выглядит критическим, а банковская система сохраняет запас устойчивости. При этом быстрый рост долговой нагрузки требует внимания, поскольку при слабой динамике доходов населения даже умеренное ухудшение платежной дисциплины может со временем усилить давление на отдельные сегменты финансового рынка, добавил экономист.

По его мнению, реальные причины сохранения высокого спроса на кредиты носят некий комплексный характер. Основную часть розничного портфеля по-прежнему формирует, по разным данным, ипотека — около 58%, тогда как на необеспеченные потребительские кредиты приходится около 31%, а на автокредиты — порядка 8%, уточнил Алексеев. По его словам, это показывает: люди продолжают решать прежде всего жилищные вопросы, но одновременно используют заемные средства для поддержания текущего уровня потребления.

По мнению экономиста, даже на фоне дорогих денег потребность в жилье, крупных покупках и привычном качестве жизни для многих остается сильнее мотивации откладывать расходы.

Алексеев допустил, что к концу года темпы кредитования, вероятнее всего, будут замедляться, однако говорить о дальнейшем ужесточении политики ЦБ уже не совсем корректно: в марте 2026 года регулятор все-таки снизил ключевую ставку до 15%, хотя денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Согласно официальному среднесрочному прогнозу, в 2026 году рост кредитования населения ожидается в диапазоне 5–10%, а ипотеки — 6–11%, то есть рынок, скорее всего, перейдет от перегрева к более сдержанной динамике, но без резкого обвала, заключил экономист.

Ранее сообщалось, что россияне увидели положительное в работе коллекторов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
