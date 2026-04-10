Россиянам объяснили, почему у некоторых людей алкоголь и никотин сильнее влияют на здоровье

Врач Решетун: степень токсичности алкоголя и никотина зависит от обмена веществ
Алкоголь, наркотики и никотин оказывают негативное влияние на здоровье, однако у разных людей степень негативного воздействия этих веществ будет отличаться из-за особенностей метаболизма, сообщил «Газете.Ru» врач-судмедэксперт, ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун.

«Нейротоксины нарушают транспортировку различных веществ через клеточные мембраны нейронов, что определяет их разрушающее воздействие. К таким веществам относятся никотин, алкоголь и наркотики, а также некоторые другие вещества. Важнейшую роль здесь играет дозировка вещества: некоторые яды, такие как батрахотоксин, обладают чрезвычайной токсичностью даже в малых количествах, однако общий принцип остается неизменным — именно доза определяет степень воздействия токсического агента», — заметил врач.

Самый надежный способ избежать отравления нейротоксинами — исключить их употребление.

«Чтобы гарантированно защитить себя от негативных последствий, достаточно отказаться от приема этих соединений. Дело в том, что реакция организма на нейротоксины непредсказуема: у каждого человека своя уникальная биохимия, метаболизм и генетический фон. Это значит, что одна и та же доза и концентрация могут оказаться безвредными для кого-то и смертельными для другого. Именно поэтому разумнее всего избегать употребления нейротоксичных веществ вовсе», — заметил специалист.

Ранее в России создали супер-флешку нового поколения для ИИ и нейроинтерфейсов.

 
Часть россиян останется без пенсий и детских пособий в мае. Почему это не повод жаловаться
