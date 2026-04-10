Назван самый эффективный способ избавиться от пота в подмышках

Введение ботулотоксина в подмышки — самый эффективный метод избавления от пота и, соответственно, его запаха. Эффект длится от четырех до восьми месяцев и зависит от метаболизма человека, рассказал «Газете.Ru» врач-косметолог, дерматовенеролог Innovation Clinic Максим Мамунов.

Как отметил врач, потоотделение не является значимым механизмом детоксикации организма. Основную роль в выведении метаболитов выполняют печень и почки.

«Блокада потовых желез в подмышечной области не влияет на их функцию. Ботулотоксин действует локально, а используемые дозы малы и не создают системной токсической нагрузки. На сегодняшний день нет данных о негативном влиянии процедуры на функцию печени или почек у здоровых пациентов. Инъекции не приводят к системному нарушению терморегуляции. Блокируется передача импульса к потовым железам только в ограниченной зоне, а общий объем потоотделения перераспределяется за счет других участков кожи. Клинические данные не подтверждают развития стойких нарушений теплообмена при соблюдении дозировок и техники. Риск возрастает лишь при игнорировании противопоказаний», — рассказал доктор.

К абсолютным противопоказаниям относятся беременность и лактация, индивидуальная непереносимость препарата, воспалительный процесс в зоне инъекций, а также заболевания с нарушением нервно-мышечной передачи (например, миастения).

«Вероятность выраженной мышечной слабости минимальна, так как препарат вводится внутрикожно, а не в мышцу. Тем не менее при технических ошибках или индивидуальной повышенной чувствительности возможно кратковременное снижение силы близлежащих мышц. К другим рискам относятся болезненность, отек, гематомы, временное онемение кожи, а также компенсаторный гипергидроз в других зонах, которые обычно разрешаются самостоятельно в течение 1–2 недель. Системные реакции крайне редки и чаще связаны с многократным превышением дозы», — заключил доктор.

Альтернативой ботоксу могут стать антиперспиранты с похожим действием. Они наносятся раз в неделю и снижают активность работы потовых желез, предотвращая потоотделение.

