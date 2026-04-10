Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Экс-глава центра по борьбе с терроризмом раскритиковал политику США на Ближнем Востоке

Кент: США выйдут из НАТО, чтобы поддержать Израиль в столкновении с Турцией
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

США предстоит выйти из состава НАТО, чтобы получить возможность открыто поддержать Израиль в неизбежном военном столкновении с Турцией на территории Сирии. Об этом в соцсети X рассказал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент.

«Это после того, как мы помогли свергнуть светское сирийское правительство и назначили бывшего лидера Аль-Каиды (организация запрещена в России)/ИГИЛ (организация запрещена в России) (Ахмеда аш-Шараа) президентом», — написал Кент.

Он добавил, что Вашингтону пора перестать одновременно играть в «поджигателя и пожарного» на Ближнем Востоке.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о его сомнениях в роли и статусе НАТО являются более серьезной угрозой для альянса, чем любые возможные действия с российской стороны.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что РФ в прошлом не просто сотрудничала с НАТО, а ожидала членства в организации, «но ее там не ждали».

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!