Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Москвы за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым) вылетела из Москвы в Израиль за Благодатным огнем. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь появляется в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно днем в Великую субботу — в канун встречи православными христианами праздника Пасхи.

Фонд Андрея Первозванного планирует доставить Благодатный огонь в Москву вечером в субботу. Ожидается, что святыня прибудет в столичный аэропорт Внуково при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании. Перевозка будет осуществлена самолетом «Валентина Терешкова», принадлежащим госкорпорации« Роскосмос».

Затем Благодатный огонь по традиции доставят в кафедральный храм Христа Спасителя в Москве на ночное патриаршее пасхальное богослужение, которое в этом году совершается в ночь на 12 апреля. Широкой встречи святыни во Внуково не планируется, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви, а также в 15 московских храмов.

В ФАП уточнили, что в делегацию фонда входят председатель попечительского совета Владимир Якунин, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност, директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев и ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов.

В составе делегации также адвокат Павел Астахов, гендиректор телекомпании НТВ Алексей Земский, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и советник заместителя мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности, депутат Московской городской Думы Сабина Цветкова.

