Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Москвы за Благодатным огнем

Jamal Awad/Reuters

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым) вылетела из Москвы в Израиль за Благодатным огнем. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь появляется в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно днем в Великую субботу — в канун встречи православными христианами праздника Пасхи.

Фонд Андрея Первозванного планирует доставить Благодатный огонь в Москву вечером в субботу. Ожидается, что святыня прибудет в столичный аэропорт Внуково при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании. Перевозка будет осуществлена самолетом «Валентина Терешкова», принадлежащим госкорпорации« Роскосмос».

Затем Благодатный огонь по традиции доставят в кафедральный храм Христа Спасителя в Москве на ночное патриаршее пасхальное богослужение, которое в этом году совершается в ночь на 12 апреля. Широкой встречи святыни во Внуково не планируется, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви, а также в 15 московских храмов.

В ФАП уточнили, что в делегацию фонда входят председатель попечительского совета Владимир Якунин, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност, директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев и ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов.

В составе делегации также адвокат Павел Астахов, гендиректор телекомпании НТВ Алексей Земский, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев и советник заместителя мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности, депутат Московской городской Думы Сабина Цветкова.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!