На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка класса М была зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

В публикации отмечается, что вспышка М1.0 была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне 9 апреля в 11:47 мск.

До этого в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Сиби́рского отделения РАН рассказали, что образовавшаяся на Солнце корональная дыра, вероятнее всего, начнет воздействовать на Землю в середине дня 10 апреля и может вызвать магнитные бури.

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли была выброшена плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.

