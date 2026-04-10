В России ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки

ЦБ на заседании 24 апреля, скорее всего, снизит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала экономист, инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова.

«Сейчас мы видим сразу несколько сигналов. Инфляция замедляется и держится вблизи 4–5%, внутренний спрос охлаждается быстрее ожиданий, кредитная активность остается сдержанной. Это означает, что жесткая политика начинает работать, и необходимости держать ставку на экстремально высоком уровне уже нет. Но при этом ЦБ не готов резко смягчаться. И это тоже видно. Сохраняются инфляционные ожидания, есть риски со стороны бюджета, плюс внешняя неопределенность никуда не делась. Поэтому регулятор идет максимально аккуратно — маленькими шагами, постоянно оценивая ситуацию», — отметила Кузнецова.

По ее словам, сохранение ключевой ставки на уровне 15% тоже возможно, но скорее как осторожный вариант, если появятся дополнительные риски. Резких движений ждать точно не стоит — это не тот цикл, подчеркнула инвестсоветник.

По ее словам, для инвесторов здесь важен другой момент — мы уже в начале разворота. Это значит, что депозиты будут постепенно терять доходность, банки снижают ставки заранее, не дожидаясь решений ЦБ, констатировала Кузнецова.

По ее мнению, кредиты будут снижаться намного медленнее: банки осторожны, закладывают риски, поэтому разрыв между ставкой и кредитами будет сохраняться. И именно в такие периоды лучше всего работают облигации — потому что рынок начинает переоценивать будущую доходность раньше, чем это становится очевидно всем, заключила инвестсоветник.

ЦБ на заседании 20 марта снизил ключевую ставку с 15,5 до 15%.

Ранее сообщалось, что ЦБ оценит целесообразность снижения ключевой ставки.