Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

Шапкин: заросшие бурьяном дачные участки могут оштрафовать на 10 тысяч рублей

Владельцам дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, может грозить штраф. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Он отметил, что владельцы участков должны соблюдать правила борьбы с растениями-сорняками, за нарушение которых может последовать предупреждение или административный штраф от 300 до 500 рублей для граждан, и до 10 тыс. рублей для юрлиц.

Шапкин добавил, что косить траву вовремя необходимо в противопожарных целях. Сухие заросли легко воспламеняются, что может угрожать безопасности соседних участков.

До этого доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова рассказала, что российские дачники могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей или стать фигурантами уголовного дела за выращивание на своих участках запрещенных растений.

