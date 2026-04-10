Россияне стали чаще отказываться прививаться от бешенства

Минимум в 15 регионах России граждане отказываются делать прививку от бешенства после нападения на них потенциально зараженного животного. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерства здравоохранения областей.

В публикации отмечается, что в Калужской области каждый год фиксируют до 34% отказов от вакцинации после укусов, в Бурятии данный показатель составляет 20%.

В минздраве Алтайского края заявили, что от экстренной профилактики бешенства в 2024 году отказались 1020 гражданина, в 2025 году — 843 человека.

Также отказы были зафиксированы в Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкальском крае, Мордовии, Магаданской, Ленинградской, Пензенской, Ивановской и Липецкой областях, республике Марий Эл и в Северной Осетии.

Россияне объясняют причину отказа нежеланием соблюдать диету, прекращать употребление алкоголя, сложностью в соблюдении графика вакцинации, а также стойким убеждением в том, что напавшие животные были здоровы.

