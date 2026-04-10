Россияне стали чаще отказываться прививаться от бешенства

Минимум в 15 регионах России граждане отказываются делать прививку от бешенства после нападения на них потенциально зараженного животного. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерства здравоохранения областей.

В публикации отмечается, что в Калужской области каждый год фиксируют до 34% отказов от вакцинации после укусов, в Бурятии данный показатель составляет 20%.

В минздраве Алтайского края заявили, что от экстренной профилактики бешенства в 2024 году отказались 1020 гражданина, в 2025 году — 843 человека.

Также отказы были зафиксированы в Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкальском крае, Мордовии, Магаданской, Ленинградской, Пензенской, Ивановской и Липецкой областях, республике Марий Эл и в Северной Осетии.

Россияне объясняют причину отказа нежеланием соблюдать диету, прекращать употребление алкоголя, сложностью в соблюдении графика вакцинации, а также стойким убеждением в том, что напавшие животные были здоровы.

До этого австралийские ученые выяснили, каким образом вирус бешенства способен управлять множеством процессов внутри клеток, несмотря на то что его геном кодирует всего несколько белков.

Ранее было найдено средство для борьбы с главной инфекционной угрозой человечеству.

 
