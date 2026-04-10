На Камчатке найдена часть группы пропавших туристов: два человека погибли

Часть группы пропавших туристов не была найдена, однако, по предварительным данным, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

Министр Камчатского края по ЧС Сергей Лебедев также уточнил, что двое выживших туристов были доставлены в район базы на Авачинском перевале. Остальных пропавших еще ищут, и дополнительной информации пока о них нет.

28 марта группа отправилась в поход в Налычевском парке. 3 апреля в ходе конфликта группа разделилась: двое участников выбрали сокращенный маршрут, в то время как семеро продолжили основной путь. Спутниковый телефон и палатка остались у меньшей группы, что затруднило связь с пропавшими.

После 7 апреля семь туристов перестали выходить на связь.

Маршрут на Камчатке, где пропали семь туристов, представляет собой сложную территорию, в которой легко заблудиться. Об этом рассказала Ольга Симончук, туристка, неоднократно проходившая маршруты на Авачинском перевале.

«Очень просто выйти с основного пути и уйти в сторону нарзанов, так как там есть тропа. Если у них нет GPS, теоретически они могут пропасть даже в ясную погоду», — отметила путешественница.

Она добавила, что на маршруте заблудиться не составит труда даже при хорошей видимости. По пути много тропинок, которые могут увести с главной дороги, и человек может легко потерять ориентировку.

