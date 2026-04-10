В МЧС рассказали, где могут находиться пропавшие на Камчатке туристы

Пропавшие на Камчатке туристы могли переждать пургу в пещерах. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что спасатели уже направились на поиски пропавших туристов, которые отделились от группы со спутниковым телефоном и палаткой.

Министр Камчатского края по ЧС Сергей Лебедев заявил, что в районе поиска низовая метель. Пока туристы не обнаружены. Рассматривается вопрос о привлечении авиации МЧС России.

Также в ведомстве добавили, что маршрут туристической группы занимал около двух недель, они должны были вернуться в Петропавловск-Камчатский 10-11 апреля.

До этого министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщило, что на Камчатке пропала туристическая группа. По данным ведомства, семь туристов шли в Налычевском парке без спутникового телефона и без палатки. Известно, что из-за конфликта группа разделилась 3 апреля. Двое участников с телефоном и палаткой вышли на кордон, а остальные семеро продолжили маршрут.

