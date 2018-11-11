На Украине рок-музыкант во время концерта провалился под сцену

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На Украине фронтмен рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк упал под сцену во время выступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечается, Мартынюк танцевал, когда исполнял одну из песен. Он начал приближаться к зрителям, но упал под сцену, так как доски не выдержали его прыжков. После того как он выбрался из ямы, концерт продолжился.

Ранее сообщалось, что американская певица Дженнифер Лопес упала на сцену во время концерта в Лас-Вегасе.