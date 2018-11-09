Пореченков защитил Ефремова от попыток отобрать звания

Актер Михаил Пореченков в беседе с НСН защитил своего коллегу Михаила Ефремова от критики.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко предложил лишить Ефремова звания «Заслуженный артист» после его интервью украинской радиостанции, где он радовался концу «коммунистического морока» в России и отмечал приход «империалистического морока».

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Пореченков указал на то, что звание Ефремову дали не за эти слова. «Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи. Мне кажется, что это неправильно», — сказал Пореченков, добавив, что не слышал интервью и знает Михаила Ефремова только как талантливого артиста.

Ранее за Ефремова вступился Андрей Макаревич.