Умер один из основателей анонимной группы The Residents

В возрасте 73 лет скончался Харди Фокс, американский авангардный музыкант и один из основателей группы The Residents. Об этом сообщается в фейсбуке коллектива.

О смерти Фокса официально объявила The Cryptic Corporation, которая занимается менеджментом коллектива.

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По словам представителей группы, музыкант скончался от рака мозга.

Авангардная группа The Residents была основана в 1972 году. Основатели коллектива пытались сохранять полную анонимность, а на сцену выходили в масках в виде глазных яблок.

Считается, что Фокс играл в The Residents на клавишах. В посмертном заявлении в The Cryptic Corporation подтвердили, что он был соавтором практически всей музыки, которую выпустила группа.