Российский фильм выдвинут на «Золотой глобус»

Российский фильм «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова выдвинули на американскую премию «Золотой глобус». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам продюсера фильма Екатерины Филипповой, режиссеры сняли «актуальный и тонкий» фильм, который приняла отечественная и зарубежная аудитория. Она подчеркнула, что в этом году только «Человек, который удивил всех» удостоился награды на Венецианском кинофестивале.

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«…мы считаем, что она составит достойную конкуренцию зарубежным фильмам», — заявила Филиппова.

Ранее сообщалось, что критикам в Венеции понравился российский фильм «Человек, который удивил всех».