Операторы FPV-дронов Вооруженных сил России уничтожили в воздухе боевые беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«На кадрах объективного контроля уничтожение боевых БПЛА ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» с использованием малых разведывательных дронов в воздухе», — сказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили гаубицу Caesar и четыре склада ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Потери ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки войск, по данным министерства, составили до 530 военнослужащих.

Из этой же сводки следует, что российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Также средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три реактивных снаряда HIMARS

Ранее российский лейтенант под обстрелами захватил и удержал пулеметное гнездо ВСУ.