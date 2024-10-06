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Зеленский отказался «торговать» территориями

Зеленский заявил, что Украина не будет торговать территориями и суверенитетом

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в стране возможен только на основе международного права без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, главная задача так называемого «плана победы» — гарантировать надежный мир и длительную безопасность.

«Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями — именно так, как предусмотрено «формулой мира». Украине нужен мир настоящий, справедливый, гарантированная защита от войны», — подчеркнул Зеленский.

5 октября издание Financial Times опубликовало статью о том, что западные страны рассматривают будущее Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Авторы статьи считают, что такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и принятие последующих дипломатических решений по возвращению утраченных земель.

Ранее в офисе Зеленского прокомментировали план раздела Украины.

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