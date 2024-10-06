Президент Киргизии посетит Россию

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Москву 7–8 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбека Азымбакиева.

По его словам, Жапаров совершит визит в Россию для участия в очередном заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Азымбакиев уточнил, что в ходе мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества стран — участников организации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Совет глав государств СНГ — высший орган содружества, в который входят все первые лица его стран-участников. Он занимается принципиальными вопросами, в том числе изменениями в уставе и структуре органов СНГ.

31 августа президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики и отметил успехи страны в социально-экономическом развитии. Говоря об отношении между странами, президент РФ отметил, что они основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества.

Глава государства напомнил, что Россия и Киргизия взаимодействуют в рамках многосторонних структур, включая Евразэс, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества и СНГ. Путин также выразил уверенность, что в будущем будут наращиваться взаимовыгодные российско-киргизские связи во всех областях.

Ранее в Киргизии закрыли канал транзитных платежей в Россию.