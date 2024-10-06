Шольц заявил о необходимости пути к переговорному решению между ХАМАС и Израилем

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на Ближнем Востоке кажется «как никогда далеким» спустя год после проникновения палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа в Израиль. Его видеообращение опубликовано на странице в соцсети X.

«Да, к сожалению, это так: в первую годовщину террористической атаки ХАМАС на Израиль мир или даже примирение на Ближнем Востоке кажутся более отдаленными, чем когда-либо», — сказал канцлер.

По мнению Шольца, для устойчивого урегулирования конфликта нужен заслуживающий доверия путь к переговорному решению на основе двух государств. Канцлер подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы внести в это свой вклад.

Он также выразил мнение, что нападением на Израиль ХАМАС спровоцировало катастрофу для палестинского народа, в связи с чем правительство Германии продолжает настойчиво выступать за прекращение огня, которое позволит лучше защитить гражданское население в секторе Газа и освободить израильских заложников.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал Шольц, отметив неизменность опасности крупного конфликта во всем регионе.

2 октября Шольц призвал Иран и «Хезболлу» немедленно прекратить атаки на Израиль, подчеркнув, что Тегеран своими действиями также рискует «поджечь» весь Ближний Восток.

Ранее ЦАХАЛ объявил о начале новой операции в секторе Газа.