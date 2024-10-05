«Мне бы хотелось остаться, но это невозможно»: сменившая пол ветеран СВО — об опыте в армии Поменявшая пол участница СВО обвинила СМИ, что они переврали ее историю

Ветерана СВО, имеющего боевые медали, уволили из армии из-за смены пола. По словам девушки Максин (которой она теперь считается по документам), при этом у нее не было и нет проблем в личном общении с сослуживцами и военным начальством. Ее уважают как «порядочного» солдата, бывшего в реальных боях, и этого достаточно для взаимопонимания с боевыми товарищами. Однако после смены пола девушку попытались обвинить в подделке документов, показывали специальной комиссии из Москвы и в итоге выгнали на гражданку.

СМИ «переврали» историю поменявшего пол ветерана СВО Максима Перова (теперь Максин Перова по документам). Об этом она сама заявила в разговоре с «Газетой.Ru».

«Я уже увидел, как переврали это интервью [изначально рассказавшее историю Перовой в начале октября] тысячами способов. <...> Я уже живу обычную гражданскую жизнь», — подчеркнула девушка.

Она добавила, что сейчас учится в петербургском университете ИТМО, куда летом 2024-го поступила по квоте на бюджет для участников российско-украинского конфликта (президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2022 года. Вузы обязаны выделять для ветеранов, а также членов их семей не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению подготовки. В 2024 году российские вузы приняли на бюджетные места по этой квоте более 14,9 тыс. человек). Изначально девушка хотела после документальной смены пола продолжить службу в армии, однако там оказались против.

«Спокойно адаптировалась, получаю высшее образование по ветеранской квоте, проблем нет. Теперь у меня свой другой путь», — резюмировала она.

Родилась в «столице СПИДа»

Из интервью Перовой в СМИ известно, что она родилась в 2000 году, выросла в городке Верхняя Салда Свердловской области. У города была плохая репутация из-за высокого уровня преступности и заболеваемости ВИЧ, за последнее его окрестили российской «столицей СПИДа». Родной отец погиб почти сразу после рождения сына, Максима воспитывал дед, а затем отчим. По мужской линии семья Перовой — потомственные военные, отчим — «брутальный мужчина» — тоже прошел армейскую службу. Дед учил внука «проявлять характер и давать сдачи», он нередко дрался на улице и побеждал, за что на районе Максима «побаивались». Несмотря на репутацию крутого парня, втайне юноша с детства мучался неопределенностью насчет своего пола и после школы поспешил уехать из родных мест. Такой шанс предоставило военное училище.

«Бабушка по отцу предложила. Сказала — пусть получит военное образование. А я слушал и думал: «Гойда!»(одобрительное восклицание «гойда» изначально применяли царь Иван Грозный с опричниками, в наше время его популяризировал актер Иван Охлобыстин), — описывает Перова.

Максим поступил в другой области в Ульяновское гвардейское суворовское училище, успешно окончил, но дальше по военной карьере не пошел. По словам девушки, она сразу предполагала осложнения в этой сфере из-за своих гендерных проблем (о которых на тот момент никто не знал). Перов перешел учиться на инженера-программиста в петербургский ЛЭТИ, впервые признался друзьям о своем самоощущении, женился на девушке из родного города, бросил учебу и переехал жить с супругой в Верхнюю Салду. Подрабатывал артистом и разнорабочим в местном ДК и копил деньги на операции по смене пола. Последнее в итоге привело к разводу.

По словам Перовой, ее бывшая жена изначально знала о желании сменить пол, но, как оказалось, не воспринимала это всерьез. Когда же Максим собрался начать реальные консультации с врачами, семейная жизнь быстро разрушилась. На фоне этого 20-летний юноша вернулся в армию и в 2021 году подписал контракт, хотя уже тогда «было понятно, к чему все идет».

Мне жизнь была не сильно дорога

В своих интервью Перова говорит, что в армии ее знают как «порядочного военнослужащего», отметила девушка «Газете.Ru».

Один из ее друзей с СВО признался журналистам, что был очень удивлен новой идентичностью товарища. Но на войне и так многое приводит в смятение, «такая работа», описал он.

«Как-то это все малехо неправильно в моем понимании. Но мы давно дружим и много пережили вместе, и это перекрывает все остальное», — сделал вывод друг.

Об участии в СВО Перова практически не рассказывает. Известно только, что Максим воевал в районах сел Великая Дорога, Новый Быков, на Краснолиманском и Изюмском направлениях. Был рядовым, но, по собственным словам, выполнял функции офицера. Награжден медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и медалью Жукова.

«Мне жизнь была не сильно дорога. Наверное, потому что я трап. К тому же я всегда думал, что самопожертвование — это база, а тут еще и за Родину... Мне было важно, что я участвую в историческом событии, всегда мечтал оказаться на острие. В целом меня и устраивало все: ну да, можно умереть. Если за деньгами гоняться, то оно того не стоит, а если за опытом — другое дело», — поясняет девушка.

Одно из ярких впечатлений Максин с фронта, которым она делится с журналистами — на Украине действительно существуют нацисты. Среди украинских военнопленных, особенно в начале боевых действий, русские солдаты нередко встречали бойцов в «сплошь нацисткой символике». Сперва Перова полагала, что в ВСУ этим увлекаются не всерьез, а просто, чтобы эпатировать окружающих.

«Но потом я увидела и поняла, что там это системное явление», — считает Перова.

Смена пола и увольнение из армии

Летом 2023 года Перова узнала, что в России вот-вот запретят смену пола. Максим выбил срочный отпуск из армии и за несколько дней оформил документальную смену пола . Как девушка рассказала «Газете.Ru», у нее был медицински подтвержденный диагноз F64 («Расстройство половой идентификации»). Это позволило претендовать на смену документов. Максин сменила свидетельство о рождении на женское имя и получила новый паспорт. В конце июля президент Путин подписал закон о запрете смены пола без медицинских показаний (лечение врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний).

О смене документов Перова была обязана сообщить военному начальству. В ее части с подобным столкнулись впервые и оказались в ступоре. Сначала девушку даже попытались обвинить в подделке документов, затем отвезли в военный госпиталь и вызвали из Москвы специальную «комиссию». В итоге Максин уволили из армии с категорией «Д» — не годен для службы. Самой ей оставлять службу не хотелось, поскольку «этот род деятельности был по душе, было все прекрасно».

«Вы должны понимать, что диагноз F64... — он не то, чтобы совместим с военной службой. Мне бы, конечно, хотелось остаться на работе, но, к сожалению, это невозможно. И я понимаю, почему. На данный момент мне, к сожалению, сложно представить ситуацию, где мне вдруг Министерство обороны пришлет письмо и скажет: «Вы ветеран боевых действий, у вас такая ситуация, но мы не против, если вы вернетесь».... Добиваться того, чтобы меня вернули? Зачем мне напрашиваться туда, где меня не ждут», — сообщила девушка «Газете.Ru».

С бывшими сослуживцами она продолжает поддерживать связь. Говорит, что волнуется за них, и ей главное знать, что они живы.