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Стало известно о последней попытке Байдена помочь Украине перед уходом

AT: Байден придумал двусторонний план помощи Украине перед уходом с должности

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден предпринял последнюю попытку заручиться поддержкой своей страны для Украины в преддверии возможной победы Дональда Трампа на выборах, разработав двусторонний план помощи Украине. Об этом пишет Asia Times.

По мнению авторов материала, Байден хочет оставить после себя наследие, и прогресс в поддержке Украины может стать «его последней победой, которую стоит запомнить». В связи с этим Байден принял двусторонний подход к Украине, пишет AT.

«Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме между Байденом, Харрис и Зеленским. Байден пытается показать, что Украина по-прежнему является главным приоритетом для США, и хочет создать ожидание будущей американской поддержки — желательно таким образом, чтобы Трамп не смог ее игнорировать», — говорится в тексте.

Во-вторых, президент США подкрепил публичную поддержку выделением военной помощи, отмечается в материале. Финансирование позволит получить новое оружие для усиления ударного потенциала Украины на большой дальности, что также демонстрирует, что Байден санкционирует наступательную тактику против России, а не оборонительную. Asia Times напоминает, что Байден приказал Министерству обороны США использовать все выделенные Украине, к концу его президентства.

«Байден следит за тем, чтобы эти деньги действительно пошли на Украину — на случай, если какой-либо преемник попытается изменить распределение или перенаправить финансирование», — пишет AT.

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