На СВО погиб воевавший за ВСУ Ильдар Дадин, в честь которого назвали статью о митингах

Под Харьковом погиб Ильдар Дадин, именем которого в России называют «дадинскую» статью о неоднократном нарушении массовых митингов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, мужчина воевал на стороне ВСУ. О гибели Дадина сообщила бывшая ведущая «Эхо Москвы» Ксения Ларина. Однако других подтверждений его смерти пока нет.

Дадин стал первым в истории России приговоренным к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах. Басманный районный суд Москвы 7 декабря 2015 года приговорил активиста к трем годам лишения свободы.

Президиум Верховного суда 22 февраля 2017 года постановил прекратить уголовное дело в отношении Дадина. Суд взыскал в пользу Дадина 2,2 млн руб. за незаконное уголовное преследование.

После освобождения Дадин продолжал регулярно участвовать в пикетах и митингах, а в марте 2022 года уехал в Польшу. В июне прошлого года он вступил в «Сибирский батальон» и с позывным «Ганди» стал воевать на стороне ВСУ.

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