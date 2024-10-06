Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге ребенок поджег бочку с ацетоном и попал в реанимацию с ожогом 22% тела

В Петербурге мальчик попал в реанимацию после поджога бочки с ацетоном

close
Freepik.com

Мальчик из Петербурга попал в больницу после прогулки со сверстницей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Объездном шоссе. Вечером двое 13-летних детей гуляли по городу и между гаражами около одного из домов нашли бочку с ацетоном. Школьник решил поджечь ее.

В результате мальчик попал в реанимацию одного из местных медучреждений. У него диагностировали многочисленные ожоги, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его подруга не пострадала.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка, в рамках которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Konkretno.ru, ребенок получил ожоги 22% тела, они покрывают правое плечо и предплечье, левую кисть, бедра, голени и переднюю брюшную стенку. Девочке, которая в тот момент находилась рядом, удалось быстро отскочить, поэтому она не получила травм.

Ранее в Чувашии шестилетний мальчик сжег квартиру, играя со спичками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами