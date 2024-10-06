В Петербурге ребенок поджег бочку с ацетоном и попал в реанимацию с ожогом 22% тела

Мальчик из Петербурга попал в больницу после прогулки со сверстницей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Объездном шоссе. Вечером двое 13-летних детей гуляли по городу и между гаражами около одного из домов нашли бочку с ацетоном. Школьник решил поджечь ее.

В результате мальчик попал в реанимацию одного из местных медучреждений. У него диагностировали многочисленные ожоги, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его подруга не пострадала.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка, в рамках которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Konkretno.ru, ребенок получил ожоги 22% тела, они покрывают правое плечо и предплечье, левую кисть, бедра, голени и переднюю брюшную стенку. Девочке, которая в тот момент находилась рядом, удалось быстро отскочить, поэтому она не получила травм.

Ранее в Чувашии шестилетний мальчик сжег квартиру, играя со спичками.