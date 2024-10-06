В Мексиканском заливе сформировался угрожающий Флориде шторм «Милтон»

Тропический шторм «Милтон» сформировался в Мексиканском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра по слежению за ураганами США (NHC).

«Прогнозируется, что «Милтон» быстро усилится по мере продвижения на восток и на северо-восток по Мексиканскому заливу и станет сильным ураганом… когда достигнет западного побережья Флориды в середине недели», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в настоящее время максимальная устойчивая скорость ветра «Милтона» составляет около 70 километров в час. Шторм движется на север и северо-восток. При этом скорость его передвижения оценивается в примерно шесть километров в час.

Специалисты ожидают, что погодное явление может обрушиться на Флориду уже во вторник. В связи с этим, метеорологи порекомендовали жителям американского штата составить план действий на случай урагана.

До этого на Флориду обрушился ураган «Хеллен». Местный житель Илья рассказал «Газете.Ru», что в результате природного явления пострадало много машин и домов, а люди выходили на улицу лишь для того, чтобы спасти свое имущество.

Ранее в Атлантическом океане шторм «Лесли» усилился до урагана.