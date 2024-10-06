Ребенок за рулем угнанной машины едва не раздавил детей на детской площадке

В штате Миннесота школьник угнал автомобиль и разъезжал на нем по детской площадке, он едва не сбил детей. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в Миннеаполисе и попал на записи камер уличного видеонаблюдения. 10-летний мальчик за рулем автомобиля выехал на детскую площадку и едва не раздавил игравших детей. Малолетнего угонщика задержали.

Выяснилось, что школьник уже имел проблемы с законом, он трижды подвергался аресту и проходит подозреваемым не менее чем в десяти делах, связанных с угонами и грабежами. Личность малолетнего угонщика в интересах следствия не раскрывается.

До этого сообщалось, что в США арестовали мужчину, который угнал автомобиль и уходил от полицейской погони с грудной дочерью на заднем сиденье. Угонщика удалось задержать, он заключен под стражу без права освобождения под залог.

Ранее восьмилетняя девочка угнала машину матери и уехала в супермаркет в соседний город.