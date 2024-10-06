Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году

В текущем году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень. Об этом сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС, передает РИА Новости.

«Ежегодно мы резервируем на осень 50-70 тысяч тонн бензина в России и даем возможность операторам импортировать при необходимости данные объемы в случае отсутствия в смысле наличия дефицита. То есть сейчас этой потребности нет», — сказал глава ведомства.

При этом 2 октября в Министерстве энергетики РФ сообщили, что Россия может увеличить поставки газа в Казахстан по системе «Средняя Азия — центр». В ведомстве подчеркнули важность совместной разработки шельфовых месторождений Каспийского моря странами для двусторонних отношений.

В июле стало известно, что поставки товаров из Казахстана в Россию за период с января по май выросли на 5,7% в годовом выражении, достигнув $2,8 млрд. Кроме того, экспорт из РФ в республику за пять месяцев снизился на 10,1%.

Ранее Россия нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть.