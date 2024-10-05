Налог на бездетность, алкоголь, выплаты. Что влияет на рождаемость в России? Демограф Ракша: на рождаемость первых детей не влияют выплаты и налоги

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, аналогичный тому, который действовал в СССР. Таким образом предполагается поднять рождаемость в стране. Демограф Алексей Ракша рассказал «Газете.Ru», можно ли налогами заставить россиян заводить детей.

«Россия традиционно отличалась высокой рождаемостью»

— В 1941 году в СССР вводится налог на бездетность. Почему власти решили прибегнуть к такому решению и насколько большие ставки делали на этот закон?

— Это был ноябрь 1941-го, и думаю, что руководство понимало, какой мощный удар по рождаемости нанесет масштабная мобилизация. По моему мнению, в первую очередь закон был про идеологию и повышение рождаемости, но кроме того, и для пополнения казны.

Налог на бездетность для советских людей Налог на бездетность был введен в СССР указом президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года. Документ назывался «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР».



Сбор взимали с одиноких и семейных, не имеющие детей. Для мужчин возрастные ограничения установили от 20 до 50 лет, а для женщин — от 20 до 45 лет.



Исключение составляли военнослужащие и их жены, учащиеся средних и высших учебных заведений (мужчины до 25 лет и женщины до 23 лет), пенсионеры и граждане, которые не могли иметь детей по состоянию здоровья.



С конца 1980-х была введена отсрочка для молодоженов. Чтобы завести ребенка, им давался год с момента заключения брака.



Налог действовал до 1992 года, но видоизменялся. С 1944-го он стал называться налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан.



Сумма, которую требовалось отдать государству, зависела от заработка. Граждане с доходом от 91 руб. в месяц платили в казну 6% зарплаты, а с доходом от 70 руб. — 4–5%. Те, кто получал меньше, освобождались от уплаты.



С 1949 года ставка налога была увеличена для сельских жителей. Его размер для бездетных жителей села составил 150 руб. в год, при наличии одного ребенка — 50 руб. в год, а при наличии двух — 25 руб. в год.



Налог начали отменять с июля 1990 года. Полностью сбор был отменен с 1 января 1992 года.

— Налог действовал до 90-х. Как можно оценить его эффективность?

— Рождаемость первых детей в Советском Союзе действительно была одной из самых высоких, более того, она постоянно омолаживалась. Но за годы наблюдений мы поняли, что на это влияют разные факторы.

Среди них — сниженный уровень неравенства и развитие сетей детских дошкольных учреждений. И то и другое в Советском Союзе было. То есть социально-экономическая ситуация и структура общества способствовали рождаемости первых детей.

Сказать уверенно, вносил ли свой вклад налог на бездетность, мы не можем.

Кроме того, нужно понимать, что Россия традиционно отличалась высокой рождаемостью первых детей и ранней рождаемостью, и это наблюдалось еще до революции.

Что касается вторых детей — этот показатель был в СССР невысоким. До неплохого уровня он добрался только в 80-х, там мы четко видим два всплеска и можем проследить причины.

Во-первых, это оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Его поэтапно вводили в период с 1981 по 1983 год. А во-вторых, это антиалкогольная кампания, которая проводилась с мая 1985 года.

Тогда рождаемость впервые за 20 с лишним лет превысила уровень простого воспроизводства населения.

«Моложе только на Украине и в Молдавии»

— Какая ситуация с рождаемостью сейчас?

— В России наблюдаются признаки второго демографического перехода — это разрыв сексуального, матримониального и репродуктивного поведения. То есть усиливаются различия между людьми.

Нормальным становится заниматься сексом вне брака, не иметь детей в браке или иметь детей вне брака — растет разнообразие вариантов устройства личной жизни и разнообразие жизненных траекторий.

По цифрам мы видим его проявления в доле детей, рождающихся вне официального брака. Этот показатель плавно рос в 80-е годы, затем резко пошел вверх в 90-е и достиг пика в 2006 году, составив 30%.

Сейчас он около 20-23%, что по меркам развитых европейских стран немного.

Еще один признак второго демографического перехода — постарение среднего возраста рождения первого ребенка. Весь советский период он снижался и достиг очень молодых значений, а с 1995 года стал расти.

При этом рождаемость в России все равно остается одной из самых молодых в Европе. Средний возраст материнского дебюта — 26,3 года. Такая же молодая рождаемость в Белоруссии. Моложе из европейских стран, наверное, только на Украине и в Молдавии. Во всех остальных европейских развитых странах она более возрастная.

В целом же Россия находится на среднем для похожих стран уровне. Сейчас мы видим, что растет рождаемость четвертых и последующих детей. Возможно, из-за того, что таких отцов не мобилизуют, а возможно, потому что продолжает медленно расти прослойка высоко религиозных людей.

Главная наша проблема — снижение рождаемости вторых детей из-за переноса материнского капитала на первого ребенка.

— То есть денежные поощрения все-таки сказываются на рождаемости?

— Результаты исследований показывают, что рождение вторых детей прекрасно поддавалось увеличению денежными стимулами — крупными, одноразовыми выплатами, которые люди в основном тратили на жилье.

Перенос материнского капитала на первого ребенка в начале 2020-го года привел к тому, что начиная с 2022-го в стране пошел обвал рождаемости вторых детей, и снижение, к сожалению, продолжается до сих пор.

— А как отражаются взыскания или поощрения на желании завести первого ребенка?

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Он уверял, что вместе с материнским капиталом это поможет стимулировать рождаемость в стране.



Теперь с инициативой выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. Идея возродить советский налог не новая. В начале декабря 2023 депутат Госдумы Евгений Федоров также предлагал ввести сбор за бездетность.Он уверял, что вместе с материнским капиталом это поможет стимулировать рождаемость в стране.Теперь с инициативой выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов.

Как показывает практика других стран, российских регионов да и России в целом, рождаемость первых детей материальному стимулированию не поддается.

Моя гипотеза заключается в том, что решение о рождении первого ребенка слишком фундаментальное и важное, чтобы на нем сказывались какие-либо поощрения либо наказания. В отличие от вторых, третьих и последующих детей.

На рождение первых детей влияют личная психология человека, совместимость пары, история семьи, религия, культура и прочее. Это огромное количество факторов, повлиять на которые деньгами не получается.