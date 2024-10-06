Выяснилось, сколько стоят неоригинальные запчасти на Geely Emgrand

Автомобильный эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал, сколько стоят неоригинальные запчасти для обслуживания Geely Emgrand.

Так, менять моторное масло в новом седане Geely Emgrand надо каждые 10 тысяч км. Дешевый аналог обойдется в 2,2 тыс. рублей, дорогой – 12,4 тыс. рублей.

Самый дешевый масляный фильтр стоит 300 рублей. За дорогой аналог придется заплатить 800 рублей.

Комплект неоригинальных свечей зажигания обойдется в 2,8 тыс рублей, а передние тормозные колодки стоят 3,8 тыс. рублей за дешевый аналог.

Среди аналогов найдутся вполне достойные варианты, которые стоят своих денег.

До этого автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, стоит ли переплачивать за Renault Arkana вместо Duster.

«Arkana можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный — в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера», — сказал эксперт.

По его словам, у кроссоверов одинаковые моторы. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Ресурс силовых агрегатов — 300 и 200 тыс. километров соответственно.

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