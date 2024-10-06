Суд избрал меру пресечения зампреду комитета Петербурга по инвестициям

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения заместителю председателя городского комитета по инвестициям Максиму Шарипову, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении Шарипова под стражу и удовлетворил его. Чиновник будет находиться под арестом до 3 декабря 2024 года.

По данным пресс-службы, Шарипов возражал, утверждая, что его подставили. Вину подозреваемый не признает. Защита в свою очередь запрашивала для него домашний арест.