В России сократили выдачу рыночной ипотеки

Российские банки практически прекратили выдачу обычной, не субсидированной застройщиками ипотеки. Об этом сообщает издание «Российская газета».

«По требованиям ЦБ верхнюю границу полной стоимости кредита (ПСК) нельзя нарушать. Но сейчас ставки по ипотеке настолько высоки, что ни один ипотечный кредит фактически не может быть выдан без нарушения верхней границы ПСК», — говорит директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

С 1 октября Центробанк изменил требования к предельному значению ПСК. Теперь для ипотеки на новостройки оно не должно превышать 22,38%, снизившись на 1,45 п.п. При этом средние рыночные ставки по ипотеке превысили 21%, а ПСК — 23%.

В связи с этим часть банков, такие как Сбер, ВТБ, «Альфа банк», ввели обязательное субсидирование выдаваемых «рыночных» кредитов застройщиками. Другие, например, ПСБ, у которых нет программы субсидирования, временно прекратили проведение сделок.

По мнению экспертов, эта ситуация может привести к подорожанию квартир примерно на 10%, тогда как ставка снизится всего на несколько процентов. Застройщик платит банку за субсидирование ориентировочно около 5% и выше.

Смягчает ситуацию то, что при нынешней ключевой ставке и рыночных ставках около 22% мало кто в последние месяцы брал ипотеку без госпрограмм или субсидирования застройщиками. Однако эксперты отмечают, что если ставка будет повышаться, а хотя бы временной отмены ПСК не будет, то ситуация может усугубиться.

До этого юрист Айжан Кулниязова отметила , что с июля 2024 года граждане РФ могут списывать кредиты, сохраняя ипотечное жилье. Для этого нужно подать заявление о банкротстве в суд. Нововведение позволяет сохранить единственное жилье и реорганизовать платежи по ипотеке.

Ранее эксперт посоветовала россиянам покупать недвижимость сейчас.