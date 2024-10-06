В Белгороде и Белгородской области сработала система ПВО

Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО) – было сбито несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала», — написал он.

По словам губернатора, все службы осуществляют свою работу на местах. Информация о последствиях уточняется.

6 октября Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО сбили за сутки 68 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Накануне в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами. По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над территорией Курской области, а над Белгородской и Воронежской областями уничтожены по одному дрону. В частности утром 6 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении одного украинского беспилотного летательного аппарата над территорией региона.

Ранее в сети появилось видео уничтожения БПЛА «Охотник».