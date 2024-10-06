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Владимир Пресняков ответил на слухи о разводе сына

Певец Владимир Пресняков опроверг, что его сын развелся

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Владимир Пресняков опроверг в шоу «Ты не поверишь!», что его сын Никита развелся с моделью Аленой Красновой.

Пресняков признался, что ежедневно общается с сыном. Он уверил, что слухи о разводе Никиты не соответствуют действительности.

«Давайте сделаем эксперимент. Завтра я напишу: «Случайно отрубил палец». И потом из этого напишут, что там не палец был отрублен, а рука. Это делается элементарно. Просто какие-то вспрыски. Мы очень смеялись с Никитоном», — поделился музыкант.

Пресняков рассказал, что у его сына и невестки все нормально.

«Алена (Краснова) приезжала сюда, позанималась какими-то вещами. Но уже вернулась обратно к нему (Никите Преснякову)», — заявил певец.

В сентябре продюсер Леонид Дзюник предположил, что Никита Пресняков якобы развелся с Аленой Красновой.

Пресняков женился на Красновой в июле 2017 года. В сентябре 2022-го артист и модель переехали в США после объявления частичной мобилизации. Музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

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