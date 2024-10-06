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Губерниев назвал себя ослом

Журналист Губерниев: работаю бременским музыкантом, ослом из славного коллектива

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Журналист Дмитрий Губерниев, которому сегодня исполнилось 50 лет, заявил, что не собирается менять профессию, передает Metaratings.

«Я работаю бременским музыкантом, ослом из славного коллектива. И по совместительству комментатором всея Руси. Это, кстати, не я так придумал — люди так называют меня», — сказал Губерниев.

Губерниев является лауреатом премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.

Ранее Губерниев заявил, что будет через суд добиваться своего исключения из санкционных списков Канады.

«Я буду с ними судиться, но чуть попозже. Какого хрена они меня в санкционный список внесли? Я буду добиваться отмены санкций, которые Канада внесла несправедливо», — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что договорился с международными юристами, которые помогут ему.

Ранее Губерниев обвинил Артема Дзюбу в обидчивости и зависти.

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