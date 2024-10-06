В Крыму назвали выборы в США шансом для поиска мира на Украине

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что предстоящие выборы президента в США станут шансом для поиска способов урегулирования конфликта на Украине и достижения мира. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад», — сказал он.

По словам Константинова, это связано с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у действующего президента Джо Байдена.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что после президентских выборов в Соединенных Штатах может возникнуть «новый импульс» к разрешению конфликта на Украине. Он пояснил, что речь идет о способах продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее Трамп заявил о готовности «много работать» для урегулирования на Украине.