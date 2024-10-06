Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму назвали выборы в США шансом для поиска мира на Украине

Константинов: выборы в США станут шансом для поиска мира в украинском конфликте

close
Sebastian Gollnow/Global Look Press

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что предстоящие выборы президента в США станут шансом для поиска способов урегулирования конфликта на Украине и достижения мира. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад», — сказал он.

По словам Константинова, это связано с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у действующего президента Джо Байдена.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что после президентских выборов в Соединенных Штатах может возникнуть «новый импульс» к разрешению конфликта на Украине. Он пояснил, что речь идет о способах продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее Трамп заявил о готовности «много работать» для урегулирования на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами