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Российские войска уничтожили танк, четыре РЛС и пять полевых складов ВСУ

Минобороны: группировка «Запад» уничтожила танк и пять полевых складов ВСУ

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили танк, четыре радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и пять полевых складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие нанесли поражение 3-й и 4-й танковым, 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ. В ведомстве отметили, что удары проводились в районе населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Шийковка и Берестовое Харьковской области, а также Григоровка и Торское Донецкой народной республики (ДНР).

Всего, по данным министерства, украинская армия потеряла в зоне ответственности российской группировки до 400 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицу М198, два орудия М119.

Из этой же сводки следует, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили гаубицу Caesar и четыре склада Вооруженных сил Украины в ДНР. Украинская армия потеряла до 530 солдат, две боевые бронированные машины «Козак», гаубица FH-70, два орудия М119 и самоходная артиллерийская установка Krab.

Ранее российские силы ПВО сбили за сутки 68 беспилотников.

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